Эдегор – о Хаверце: у нас хорошая связь на поле и вне его, мы стали хорошими друзьями

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о нападающем команды Кае Хаверце.

«Он очень хороший парень. У нас хорошая связь на поле и вне его, мы стали хорошими друзьями, и я вижу все шаги, которые он сделал. Он стал важным элементом для нас. Мне приятно, что он в команде, и он также стал хорошим товарищем», — приводит слова Эдегора VG.

Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 75 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает немца в € 70 млн.

В прошлом сезоне Хаверц сыграл 51 матч, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Арсенал» занял второе место в чемпионате Англии с 89 очками, уступив первую строчку «Манчестер Сити» (91 очко).

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