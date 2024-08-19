В «Наполи» рассказали о будущем одной из своих главных звёзд Виктора Осимхена

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Виктора Осимхена.

«Виктор – важный игрок с важными качествами, и его желание понятно. Мы хотели сохранить целостность команды и сделали общий выбор. Посмотрим, что произойдёт в следующие несколько дней.

Давать сенсации на сегодняшний день некорректно, мы работаем с его окружением, чтобы найти лучшее решение. У него контракт ещё на два сезона. Если до 30 августа решение не будет найдено, мы поговорим с парнем», – приводит слова спортивного директора Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» заинтересован в переходе Осимхена и готов включить Лукаку в сделку по приобретению нигерийского нападающего. Однако сообщалось, что клубы не могут договориться по сумме трансфера, которая будет сопровождать этот обмен.

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