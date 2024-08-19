Диего Симеоне рассказал о трансферных планах «Атлетико» в последние недели окна

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что команда ещё не укомплектована перед началом нового сезона.

«Мы хорошо поработали над тем, чтобы подписать трёх прибывших игроков. Также правда, что семеро ушли. Нам всё ещё нужно доукомплектовать состав, чтобы иметь представление о том, что нам нужно.

Прибывшие игроки очень важны. Сорлот в атаке, Робен Ле Норман в защите, а Хулиан Альварес во всех аспектах.

Мы понимаем, что ведётся работа по усилению состава, поскольку он должен быть улучшен, он ещё не сформирован. Мы знаем, что мы ищем и чего хотим.

Стремимся продолжать совершенствоваться, мы понимаем, что не каждый год одинаковый, когда речь идёт о приезде новых игроков. Бывают периоды, когда потребности отличаются. Мы приспосабливаемся к тому, что мы можем сделать. Сегодня мы можем привлечь футболистов, которые генерируют новые стимулы и помогают молодёжи, чтобы они могли помочь нам», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занял четвёртое место в прошлом сезоне чемпионата Испании. Сегодня, 19 августа, команда стартует в Ла Лиге гостевым матчем с «Вильярреалом».

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