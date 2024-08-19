Главный тренер «Челси» Мареска заявил, что у него нет места для всех игроков клуба

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о том, нужен ли ему вингер Рахим Стерлинг. Англичанин не был включен в заявку на матч 1-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:2).

– Вы хотите видеть Рахима Стерлинга в составе команды?

– Я хочу видеть всех 30 футболистов, но нет места для всех них, поэтому некоторые должны уйти, – приводит слова Марески журналист Низаар Кинселла на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Недавно окружение Стерлинга выступило с заявлением относительно непопадания игрока в заявку на матч 1-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». В нём было выражено желание прояснить отсутствие игрока.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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