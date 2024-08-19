Эрлинг Холанд забил 91 гол в 100 матчах за «Манчестер Сити»

Вчера, 18 августа завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. «Манчестер Сити» одержал победу в матче со счётом 2:0.

На 18-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «Манчестер Сити» удвоил полузащитник Матео Ковачич. Этот забитый мяч стал для Холанда 91-м в 100 матчах за клуб. Также на его счету 15 результативных передач.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» стал чемпионом страны, а «Челси» занял шестое место. Холанд выступает за «Ман Сити» с июля 2022 года. Его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt на данный момент составляет € 180 млн.

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона