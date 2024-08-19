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Болельщики «Мальорки» освистывали Винисиуса при каждом касании мяча

Болельщики «Мальорки» освистывали Винисиуса при каждом касании мяча
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Игра закончилась ничейным результатом со счётом 1:1. По ходу матча бразильский вингер мадридского клуба Винисиус ощутил на себе неприязненное отношение местных болельщиков, сообщает Marca.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 13'     1:1 Мурики – 53'    
Удаления: нет / Менди – 90+7'

По сведениям источника, бразильца освистывали всякий раз, когда он касался мяча.

Сообщается, что Винисиус просил главного судью внимательнее следить за тем, что происходит на трибунах.

Отметим, что Винисиус нередко попадает в подобные ситуации. Многие фанаты клубов Ла Лиги негативно воспринимают бразильского футболиста из-за его поведения и резких высказываний по поводу расизма в отношении темнокожих игроков.

Напомним, в составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).

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