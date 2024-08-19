Болельщики «Мальорки» освистывали Винисиуса при каждом касании мяча

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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Игра закончилась ничейным результатом со счётом 1:1. По ходу матча бразильский вингер мадридского клуба Винисиус ощутил на себе неприязненное отношение местных болельщиков, сообщает Marca.

По сведениям источника, бразильца освистывали всякий раз, когда он касался мяча.

Сообщается, что Винисиус просил главного судью внимательнее следить за тем, что происходит на трибунах.

Отметим, что Винисиус нередко попадает в подобные ситуации. Многие фанаты клубов Ла Лиги негативно воспринимают бразильского футболиста из-за его поведения и резких высказываний по поводу расизма в отношении темнокожих игроков.

Напомним, в составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).

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