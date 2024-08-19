«На одной ноге чемпионат не выиграть». Селюк о потере очков «Зенитом» в матче с «Химками»

Известный российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал неожиданный исход матча 5-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» (1:1).

«Зенит» как-то немножко безалаберно подошёл к этой игре, учитывая, что очень много мячей они забили в предыдущих играх в ворота соперников. Они думали, что в Химки приехали на прогулку, но не тут-то было! Есть вещи, которые не позволили «Зениту» завоевать три очка, а тем более забить много мячей.

Тренер «Химок» Франк Артига, который очень грамотно со своим штабом дал установку игрокам и качественно разобрал игру «Зенита», не дал петербуржцам ничего сделать. Безусловно, если бы были Глушенков и Вендел, то «Зенит» сыграл бы лучше. Это два футболиста, которые наиболее значимы для команды.

«Химки» молодцы — отыграли очень хорошо. Жаль, что в конце они пропустили. Жаль болельщиков подмосковной команды. Однако я хочу сказать, что для болельщиков «Зенита» эта потеря очков — тоже неплохо. Потому что чемпионами они всё равно станут. Возможно, эта игра покажет, что на одной ноге чемпионат не выиграть.

Я согласен с Аршавиным, который после матча сказал, что «Зенит» напомнил игрой весеннюю часть прошлого чемпионата: владение мячом ради владения. Поэтому надеюсь, что сине-бело-голубые тоже исправят ситуацию. Желаю им удачи.

Поверьте, не только «Зениту», но и многим другим командам с «Химками» будет играть сложно. Вся группа испанских специалистов — грамотные очень ребята. Они знают, что делают, и показывают очень хорошую работу во главе с Артигой», — сказал Дмитрий Селюк в эфире спортивного радио «Движение».

После пяти туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков. На второй строчке идёт московское «Динамо», у него 12 очков.

Игроки «Зенита» общаются с голосовым помощником