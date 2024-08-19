Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей вновь интересен «Фулхэму»

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«Фулхэм» возобновил работу над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб начал обсуждать с «красными дьяволами» переход 27-летнего футболиста. Ранее «МЮ» уже отклонил два предложения «Фулхэма».

Также в переходе Мактоминея был заинтересован итальянский «Наполи».

Мактоминей является воспитанником «Манчестера Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 32 млн.

В прошлом сезоне Мактоминей сыграл 43 матча, забил 10 мячей и отдал три голевых передачи. Всего за «МЮ» шотландец провёл 253 игры, в которых сделал 29+8 по системе «гол+пас».

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