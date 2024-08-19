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19 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты турнира в Цинциннати, результаты Ла Лиги

«Реал» не смог обыграть «Мальорку», Синнер в финале турнира в Цинциннати. Главное к утру
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Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре чемпионата Испании, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал теннисного турнира категории «Мастерс» в Цинциннати, обыграв немца Александра Зверева со счётом 7:6, 5:7, 7:6, российский нападающий Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон Ойлерз» из «Ванкувер Кэнакс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» в дебютном матче Мбаппе в Ла Лиге.
  2. Синнер за три часа на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати.
  3. Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон».
  4. Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира в Цинциннати, обыграв Хольгера Руне.
  5. В «Наполи» рассказали о будущем одной из своих главных звёзд Виктора Осимхена.
  6. Стало известно, какой игрок ЦСКА может пополнить состав «Фламенго».
  7. Определились финалистки турнира WTA-1000 в Цинциннати.
  8. «Все сразу переобулись». Дзюба оценил успехи Слуцкого в Китае.
  9. «Локомотив» повторил клубный рекорд в чемпионате России.
  10. Болельщики «Мальорки» освистывали Винисиуса при каждом касании мяча.
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