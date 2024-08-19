«Реал» не смог обыграть «Мальорку», Синнер в финале турнира в Цинциннати. Главное к утру
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре чемпионата Испании, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал теннисного турнира категории «Мастерс» в Цинциннати, обыграв немца Александра Зверева со счётом 7:6, 5:7, 7:6, российский нападающий Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон Ойлерз» из «Ванкувер Кэнакс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» в дебютном матче Мбаппе в Ла Лиге.
- Синнер за три часа на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати.
- Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон».
- Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира в Цинциннати, обыграв Хольгера Руне.
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