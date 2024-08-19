Тикнизян: всегда буду благодарен ЦСКА — как я могу праздновать гол в ворота этого клуба?

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота ЦСКА в 5-м туре чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Как я могу праздновать гол в ворота команды, которая меня, не побоюсь этого слова, воспитала? Я приехал в Москву в 13 лет и жил в интернате восемь-девять лет. Я благодарен воспитателям, кто там был, всем, кто причастен к моему становлению. Это дань уважения, иначе и быть не могло. Это отношение никуда у меня не может раствориться. Я всегда буду благодарен ЦСКА», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После пяти туров «Локомотив» занимает третье место в РПЛ с 12 очками. ЦСКА расположился на седьмой строчке (семь очков).

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