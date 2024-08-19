Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян: всегда буду благодарен ЦСКА — как я могу праздновать гол в ворота этого клуба?

Тикнизян: всегда буду благодарен ЦСКА — как я могу праздновать гол в ворота этого клуба?
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота ЦСКА в 5-м туре чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Как я могу праздновать гол в ворота команды, которая меня, не побоюсь этого слова, воспитала? Я приехал в Москву в 13 лет и жил в интернате восемь-девять лет. Я благодарен воспитателям, кто там был, всем, кто причастен к моему становлению. Это дань уважения, иначе и быть не могло. Это отношение никуда у меня не может раствориться. Я всегда буду благодарен ЦСКА», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После пяти туров «Локомотив» занимает третье место в РПЛ с 12 очками. ЦСКА расположился на седьмой строчке (семь очков).

Материалы по теме
Яна Ромашкина отреагировала на победный гол Наира Тикнизяна в матче с ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android