Лукас Вера: сюрприз, что «Химки» сыграли вничью с «Зенитом», могли и выиграть

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

«Для нас сюрприз, что сыграли вничью с «Зенитом», потому что мы могли и выиграть. Но в конце мы потеряли концентрацию, и это стоило нам потери очков», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Химки» после пяти туров занимают девятое место в РПЛ с пятью очками. «Зенит» лидирует в чемпионате с 13 очками.

Вера перешёл в «Химки» из «Оренбурга» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего аргентинца в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Вера сыграл четыре матча и забил один гол.

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