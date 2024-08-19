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Лукас Вера: сюрприз, что «Химки» сыграли вничью с «Зенитом», могли и выиграть

Лукас Вера: сюрприз, что «Химки» сыграли вничью с «Зенитом», могли и выиграть
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«Для нас сюрприз, что сыграли вничью с «Зенитом», потому что мы могли и выиграть. Но в конце мы потеряли концентрацию, и это стоило нам потери очков», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Химки» после пяти туров занимают девятое место в РПЛ с пятью очками. «Зенит» лидирует в чемпионате с 13 очками.

Вера перешёл в «Химки» из «Оренбурга» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего аргентинца в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Вера сыграл четыре матча и забил один гол.

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