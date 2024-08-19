В Сеть попал разговор четырёх звёзд атаки «Реала» в перерыве матча с «Мальоркой»

Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Игра закончилась ничейным результатом со счётом 1:1. В перерыве четыре звезды мадридского клуба — Беллингем, Мбаппе, Винисиус и Родриго — перед выходом на поле в подтрибунном помещении обсуждали тактику на второй тайм.

— Беллингем: вы трое, — нам нужно завершать атаки.

— Мбаппе: согласен, нам нужно хоть как-то завершать и быстро.

— Беллингем: даже если нет моментов, создайте возможность для удара и бейте, — приводит слова игроков Madrid Xtra cо ссылкой на пользователя X peterderiri5.

Отметим, что в момент разговора рядом с Беллингемом и Мбаппе также стояли Родриго и Винисиус, однако они почти ничего не говорили и слушали разговор товарищей по команде.

Напомним, «Реал» открыл счёт в начале первого тайма, в их составе отличился Родриго. После перерыва игрокам «Мальорки» удалось отыграться, а «Реал» в этой встрече больше не забил, в итоге матч завершился вничью.

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