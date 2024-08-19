Терёхин: если даже в «Зените» говорят, что им нужны форварды, то «Динамо» они необходимы

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют с «Краснодаром», а также заявил, что клубу необходимо приобрести нового нападающего.

«Динамо» будет сложно, потому что «Краснодар» набрал ход, хотя сезон тоже начал не ахти. Поэтому матч предстоит тяжёлый. Тем более не будет Нгамалё. Тюкавин куда-то пропал. «Динамо» надо покупать нападающих. На одного футболиста тяжело делать ставку.

Зря тогда Смолова отпустили? Да нет. Правильно его отпустили. Просто нужно усиление в атаке. На одном Тюкавине далеко не уедешь. Если даже Семак говорит, что ему нужны нападающие, то «Динамо» тем более они необходимы», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

Матч с «Краснодаром» состоится 25 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

Динамовцы набрали 12 очков после пяти сыгранных туров и занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 13 очками располагается на первой строчке.