Барко: у «Спартака» были тяжёлые игры, но мы заработали важные очки

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко оценил старт сезона в исполнении московского клуба. Также аргентинец признался, что у него не возникает проблем с адаптацией в стане красно-белых.

«У нас были достаточно тяжёлые игры. Но мы заработали важные для нас очки. С адаптацией никаких проблем не возникает. «Спартак» — отличный клуб. Я очень счастлив. Также Москва — отличный город. Тут я уже живу со своей семьёй», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.