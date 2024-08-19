Защитник «Химок» Олег Исаенко: немного обидно, что упустили победу в матче с «Зенитом»

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1, при этом «Зенит» сравнял счёт в концовке матча.

«Я считаю ничью с «Зенитом» положительным результатом для «Химок». Но когда игра складывается, что ты можешь выиграть этот матч, то немного обидно за такой результат. Мы пропустили в концовке матча, хотя «Зенит» до этого не имел хороших моментов.

Многие футболисты «Химок» расстроились, что пропустили в самом конце игры. Но осознавая, что сыграли со счётом 1:1, считают, что это хороший результат», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.