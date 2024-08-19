Ловчев отметил игру «Локомотива» на старте сезона-2024/2025

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что ему нравится игра «Локомотива» в начале нынешнего сезона.

«Галактионов работал неплохо в молодёжной сборной, потом поехал в Нижний Новгород, который при нём хорошей командой стал. И здесь, в «Локомотиве», вся команда сменилась почти, но она играет. И мне нравится, как она это делает — легко, весело, но это только начало сезона. Как это будет всё выглядеть на длинной дистанции — посмотрим», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 18 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. «Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.