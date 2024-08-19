Глава «Зенита» Медведев: давление на судей оказывает спортивный директор «Оренбурга»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1) высказался о работе судей, а также заявил, что спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оказывает давление на арбитров. Ранее Андреев раскритиковал действия судей в игре с «Ростовом» (2:3).

— Что вы скажете по поводу судейства в РПЛ?

— Судьи хоть и без совершенной техники, но зафиксировали два положения вне игры у соперника и нарушение численного состава у нас.

— Вы оказывали давление на судей.

— Нет, я просто задавал вопросы. Давление оказывает спортивный директор «Оренбурга».

— Вы удивлены этим высказыванием?

— Я не знаю содержание проблемы. Поэтому не могу комментировать.

— Проблема в судействе. Сегодня Семак говорил об этом на пресс-конференции.

— Судейством все довольны быть не могут. Главное, чтобы не было предвзятости, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, в матче с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физический контакт к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».