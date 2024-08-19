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Глава «Зенита» Медведев: давление на судей оказывает спортивный директор «Оренбурга»

Глава «Зенита» Медведев: давление на судей оказывает спортивный директор «Оренбурга»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1) высказался о работе судей, а также заявил, что спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оказывает давление на арбитров. Ранее Андреев раскритиковал действия судей в игре с «Ростовом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

— Что вы скажете по поводу судейства в РПЛ?
— Судьи хоть и без совершенной техники, но зафиксировали два положения вне игры у соперника и нарушение численного состава у нас.

— Вы оказывали давление на судей.
— Нет, я просто задавал вопросы. Давление оказывает спортивный директор «Оренбурга».

— Вы удивлены этим высказыванием?
— Я не знаю содержание проблемы. Поэтому не могу комментировать.

— Проблема в судействе. Сегодня Семак говорил об этом на пресс-конференции.
— Судейством все довольны быть не могут. Главное, чтобы не было предвзятости, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, в матче с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физический контакт к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    
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