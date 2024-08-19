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Вратарь «Химок» Игорь Обухов: в матче с «Зенитом» показали, что мы не из мягкого десятка

Вратарь «Химок» Игорь Обухов: в матче с «Зенитом» показали, что мы не из мягкого десятка
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«Конечно, обидно пропускать в самом конце матча, тем более вели со счётом 1:0, игра давалась и хотели победить. Понятно, что мало кто на нас рассчитывал и думал, что мы возьмём в этой игре хоть какие-то очки. Поэтому двоякие впечатления от этой ничьей.

Игра давалась. Моменты были у них и у нас, поэтому местами были качели. В целом «Зенит» — хорошая и организованная команда. Поэтому мы показали, что не из мягкого десятка, раз удалось добиться положительного результата», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Химки» после пяти туров занимают девятое место в РПЛ с пятью очками. «Зенит» лидирует в чемпионате с 13 очками.

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