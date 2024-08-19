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Сафонов вошёл в расширенный список сборной России, но может быть не вызван

Сафонов вошёл в расширенный список сборной России, но может быть не вызван
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может быть не вызван в сборную России на ближайший сентябрьский сбор, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, тренерский штаб сборной России включил Сафонова в расширенный список на ближайший сентябрьский сбор, однако велика вероятность, что вратарь всё-таки не получит окончательный вызов. Тренеры сначала обсудят вопрос с голкипером и затем оценят, стоит ли его вызывать спустя два месяца после переезда во Францию.

«ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. 7 августа Сафонов дебютировал в составе «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Россиянин провёл на поле всю игру.

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