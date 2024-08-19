Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзов: «Химки» держали мяч в матче с «Зенитом», нас ждёт хорошее будущее

Мирзов: «Химки» держали мяч в матче с «Зенитом», нас ждёт хорошее будущее
Комментарии

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1, при этом «Зенит» сравнял счёт в концовке матча. По мнению Мирзова, «Химки» ждёт хорошее будущее, команда всё ещё находится в стадии строительства.

«Мы ещё строимся. Только вторую игру провели со схемой в четыре защитника. Играть удаётся, в матче с «Зенитом» держали мяч. Думаю, что нас ждёт хорошее будущее», — сказал Резиуан Мирзов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» после пяти туров занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с пятью очками. «Зенит» лидирует в чемпионате с 13 очками.

Материалы по теме
Худший день «Зенита» в сезоне. Потеряли Глушенкова, впервые пропустили и еле-еле спаслись!
Худший день «Зенита» в сезоне. Потеряли Глушенкова, впервые пропустили и еле-еле спаслись!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android