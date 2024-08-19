«Акрон» — «Рубин»: во сколько начнётся матч 5-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» («Самара Арена»). В качестве главного арбитра выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру между «Рубином» и «Акроном» можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» располагается на 12-й строчке, обе команды набрали по четыре очка. Последний раз между собой «Акрон» и «Рубин» играли в июле этого года, когда состоялся матч группового этапа Фонбет Кубка России по футболу. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержал «Рубин».