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Марков: «Спартак» имеет состав на тройку лидеров РПЛ, Барко — сумасшедший футболист

Марков: «Спартак» имеет состав на тройку лидеров РПЛ, Барко — сумасшедший футболист
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Нападающий «Факела» Евгений Марков после матча 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» высказался о составе красно-белых, а также заявил, что на поле была только одна команда. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    

«На сегодняшний момент «Спартак» имеет состав на тройку лидеров РПЛ. «Спартак» – хорошая команда, туда приехал тот же Барко, сейчас его увидел в живую – сумасшедший футболист. Помешала ли смена полей? Можно ссылаться на всё что угодно: что мы ехали восемь часов на автобусе, тренировались на синтетике, но на поле была только одна команда – и это не «Факел», — приводит слова Маркова «Советский спорт».

«Факел» на старте сезона чемпионата России потерпел четыре поражения и один матч завершил ничьей. В следующем туре РПЛ «Факел» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 24 августа.

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