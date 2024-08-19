Марков: «Спартак» имеет состав на тройку лидеров РПЛ, Барко — сумасшедший футболист

Нападающий «Факела» Евгений Марков после матча 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» высказался о составе красно-белых, а также заявил, что на поле была только одна команда. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

«На сегодняшний момент «Спартак» имеет состав на тройку лидеров РПЛ. «Спартак» – хорошая команда, туда приехал тот же Барко, сейчас его увидел в живую – сумасшедший футболист. Помешала ли смена полей? Можно ссылаться на всё что угодно: что мы ехали восемь часов на автобусе, тренировались на синтетике, но на поле была только одна команда – и это не «Факел», — приводит слова Маркова «Советский спорт».

«Факел» на старте сезона чемпионата России потерпел четыре поражения и один матч завершил ничьей. В следующем туре РПЛ «Факел» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 24 августа.