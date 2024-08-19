Джон Оби Микел оценил вероятность перехода Осимхена в «Челси»

Бывший полузащитник сборной Нигерии и «Челси» Джон Оби Микел оценил вероятность перехода нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена в лондонский клуб.

«Я думаю, что 60 на 40 в пользу того, что Осимхен перейдёт в «Челси». Думаю, он хочет приехать, я отправил ему несколько текстовых сообщений, сказал, что это великий клуб и город. Он хотел бы пойти по стопам других нигерийцев и играть за «Челси», — приводит слова Микела Chelsea News со ссылкой на beINSPORTS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» заинтересован в переходе Осимхена и готов включить Лукаку в сделку по приобретению нигерийского нападающего. Однако сообщалось, что клубы не могут договориться по сумме трансфера, которая будет сопровождать этот обмен.