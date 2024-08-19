Агент Келлвена отреагировал на информацию об интересе «Фламенго» к игроку ЦСКА

Агент Карлос Майнберг, представляющий интересы крайнего защитника московского ЦСКА Келлвена, отреагировал на информацию об интересе «Фламенго» к игроку красно-синих.

«Нет, «Фламенго» не заинтересован в Келлвене», — сказал Майнберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители бразильского «Фламенго» уже начали переговоры по поводу перехода защитника.

23-летний бразилец выступает за московский ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». На счету футболиста два гола и девять результативных передач в 37 матчах за российскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт игрока с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.