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Игрок «Химок» Фернандес: «Зенит» — самая сильная команда в РПЛ

Игрок «Химок» Фернандес: «Зенит» — самая сильная команда в РПЛ
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Игрок «Химок» Дани Фернандес прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1, при этом «Зенит» сравнял счёт в концовке матча.

«Уровень «Зенита» удивил, но ожидал, что будет тяжело. Это самая сильная команда в лиге. Рад, что мы смогли добыть ничью, но немного больно, что не удержали победу», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Химки» после пяти туров занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с пятью очками. «Зенит» лидирует в чемпионате с 13 очками. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

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