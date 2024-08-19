Карсаков объяснил, с чем связано поражение ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Дмитрий Карсаков объяснил, с чем связано поражение армейцев в матче с «Локомотивом» (0:1).

«ЦСКА играл неплохо. В первом тайме было хорошее преимущество. У «Локомотива» было всего два удара. Но когда не забиваешь, как можно выиграть матч? В конце игры просто не разобрались в эпизоде. Думаю, что Николич сделал неправильные замены. Очень сложно на последних минутах войти в игру. Была ошибка Николича. Он и сам это понимает.

Уход Чалова тоже влияет на ситуацию. Нет нападающего, который бы забил. Дивеев забивает больше всех. Играют неплохо, но осталось найти, кто будет забивать», — сказал Дмитрий Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.