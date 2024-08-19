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Тренер «Химок» Артига — о ничьей с «Зенитом»: двоякие ощущения, есть лёгкое разочарование

Тренер «Химок» Артига — о ничьей с «Зенитом»: двоякие ощущения, есть лёгкое разочарование
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу на 89-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«Двоякие ощущения. Если бы кто-то до матча сказал, что сыграем с «Зенитом» вничью, были бы рады. Но сопернику удалось сравнять счёт на последних минутах, и теперь чувствуется лёгкое разочарование. Горжусь тем, что моя команда была близка к победе. Мы вели в счёте и начали играть чуть ниже в обороне, так бывает. А у «Зенита» много качественных игроков, они стали прессинговать и сравняли. Мне не в чем упрекнуть команду, доволен тем, как мы играли», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба на официальном сайте.

После этого матча в активе «Химок» стало пять очков. Подопечные Франка Артиги занимают девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 13 очками остаётся на первом месте.

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