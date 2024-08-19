Экс-игрок «Спартака» Ловчев: у ЦСКА нет разнообразия в атаке

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал ЦСКА за игру в атаке.

«У ЦСКА нет разнообразия в атаке. Да, был Чалов, но это явно выдвинутый бомбардир. В первом тайме красно‑синие владели преимуществом, входили в штрафную. «Локомотив» исходил из того, что у них есть быстрые, молодые нападающие. Красно‑зёленые просто дождались шанса, у них не было быстрых атак», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 18 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. «Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.