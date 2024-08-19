Круговой заявил, что ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Локомотивом»

Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой прокомментировал поражение армейской команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников, единственный гол в матче был забит на 90-й минуте, его автором стал Наир Тикнизян.

«Была хорошая игра. Как обычно, допустили ошибки в конце и пропустили. Пропуская в конце, сложно набирать очки. Нужно концентрацию в конце матча сохранять.

Заслужил ли ПФК ЦСКА поражения в матче с «Локомотивом»? Конечно, нет», — приводит слова Данила Кругового «Матч ТВ».

Напомним, по итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с «Акроном».