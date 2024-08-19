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Защитник «Химок» Олег Исаенко: «Зенит» удивил нас с отрицательной стороны

Защитник «Химок» Олег Исаенко: «Зенит» удивил нас с отрицательной стороны
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Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1, при этом «Зенит» сравнял счёт в концовке матча.

«Конечно, можно сказать, что «Зенит» в этом матче удивил с отрицательный стороны, особенно это показал первый тайм. 100 процентов никому не стоит бояться такой «Зенит». С ним нужно играть как с любым другим соперником», — сказал Олег Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Химки» после пяти туров занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с пятью очками в активе. «Зенит» лидирует в чемпионате с 13 очками.

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