Игрок «Химок» Фаринья прокомментировал свой гол в матче с «Зенитом»

Футболист подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья прокомментировал свой гол в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мне кажется, что для нас ничья с «Зенитом» — хороший результат. Конечно, хотелось забрать три очка. Но мы набрали очко, что было важно.

Я упорно работал, чтобы забить гол. Мои одноклубники помогли мне в этом. Жаль, что пока забил мало, но надо продолжать в том же духе», — сказал Фаринья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.