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Глава «Зенита» Медведев отреагировал на провокационный пост «Динамо» про тупых мышей

Глава «Зенита» Медведев отреагировал на провокационный пост «Динамо» про тупых мышей
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на скандальный ролик московского «Динамо» в социальных сетях про тупых мышей.

«Динамо» сравнило «Сочи», «Спартак» и «Оренбург» с тупыми мышами, которые поддакивают? Очень неостроумно и несмешно», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее пресс-служба московского «Динамо» сравнила «Спартак», «Оренбург» и «Сочи» с тупыми мышами, которые во всём поддакивают «Зениту». Подобным образом официальный аккаунт бело-голубых в TikTok решил отреагировать на первое место петербуржцев в таблице РПЛ, выложив кадры из «Миссии Дарвина». Следом официальный канал сине-бело-голубых в комментариях под постом напомнил про скандальный так называемый маяковский счётчик, который обновляется после каждого поражения «Динамо». Согласно гипотезе фанатов, москвичи завоюют золото, когда проиграют 3000 матчей.

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