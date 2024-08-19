Нагорных: новых предложений по Баринову в «Локомотив» не поступало

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что железнодорожники не получали новых предложений по хавбеку Дмитрию Баринову.

«Закончилась ли история с Бариновым и «Алавесом»? Пока вроде бы нет ничего, новых предложений не поступало. Это наш капитан, наш игрок. Я не могу точно сказать по предложению от «Алавеса», если что-то и было, то, наверное, неадекватное. Готовы ли расстаться с ним в летнее трансферное окно? Мы сейчас ни с кем не готовы расстаться, потому что вся команда сегодня является единым боевым коллективом», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Ранее сообщалось о переговорах «Алавеса» с Бариновым. Предполагалось, что испанский клуб может заплатить € 5-6 млн. В минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.