Мор: уход Крооса — главная потеря «Реала» в межсезонье

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о мадридском «Реале» и экс-полузащитнике «сливочных» Тони Кроосе.

«Реал» точно не стал хуже. Понимаю, что самое главное для команды — потеря Тони Крооса. Сейчас его функции будут брать на себя другие футболисты. Понятно, что не будет одного игрока, который возьмёт на себя его функции, это будет несколько футболистов, которые будут их делить между собой. Анчелотти — мастер встраивать сильных футболистов в стартовый состав», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 1-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. В составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута). Отметим, что эта игра стала дебютной в Ла Лиге для звёздного новичка «Реала» Килиана Мбаппе, который перешёл в испанский гранд этим летом. Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский клуб стал чемпионом испанской Примеры. «Мальорка» набрала 40 очков и заняла 15-е место.