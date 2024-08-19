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Защитник «Химок» Олег Исаенко: «Зенит» недооценил нас — мы дали отпор

Защитник «Химок» Олег Исаенко: «Зенит» недооценил нас — мы дали отпор
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Футболист «Химок» Олег Исаенко высказался по итогам матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«Я думаю, что потеря Глушенкова сказалась на игре «Зенита» в прошедшем матче. Потому что Максим создаёт очень много пользы и голевых действий для команды. Но так, мне кажется, что «Зенит» в какой-то степени недооценил нас. Они думали, что выйдут спокойно, забьют пару голов и выиграют. Но не тут-то было — мы дали отпор, отсюда такой результат», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1.

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