Зиркзее: для кого-то это может показаться безумием, но для меня «МЮ» самый большой клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее объяснил, почему принял решение перейти в английский клуб.

«Почему я перешёл в «Манчестер Юнайтед»? Для кого-то это может показаться безумием, но для меня это самый большой клуб в мире, так что, честно говоря, сделать выбор было несложно», — приводит слова Зиркзее Manutd.One

14 июля пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Форвард подписал контракт с английским клубом до лета 2029 года. Напомним, 23-летний Зиркзее выступал в составе «Болоньи» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Отметим, что нидерландец принёс победу команде в своём дебютном матче за «Юнайтед» во встрече 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).