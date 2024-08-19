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Карсаков: на ЦСКА идёт большое давление — все хотят, чтобы команда выигрывала

Карсаков: на ЦСКА идёт большое давление — все хотят, чтобы команда выигрывала
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Дмитрий Карсаков считает, что сейчас на армейскую команду оказывается большое давление из-за ожидания высоких результатов. Также Карсаков отметил хорошую игру в исполнении ЦСКА на старте нового сезона.

«Ребята играют, стараются. Все заряжены, хотят проявить себя. Им надо время. Может, выиграют и всё пойдёт по-другому. Все хотят, чтобы ЦСКА выигрывал. Это команда, которая всегда борется за высокие места. Радует, что есть неплохая игра, даже если не забивают. Надо просто набраться терпения. При Слуцком тоже был период, когда не побеждали.

На ЦСКА идёт большое давление — все хотят, чтобы команда выигрывала. Но игроки сами переживают», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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