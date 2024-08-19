Актюркоглу отказался от перехода в «Спартак» и ждёт предложений из Европы — источник

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу отказался от перехода в московский «Спартак», информирует турецкое издание Fanatik.

Согласно сведениям источника, «Галатасарай» положительно смотрел на вариант продажи игрока в «Спартак», но сам Актюркоглу не захотел переезжать в Россию. При этом футболист продолжает ждать предложений из Европы. Если у Керема не будет достойных вариантов продолжения карьеры в европейских лигах, он планирует остаться в «Галатасарае».

Ранее СМИ сообщали, что в начале переговоров Актюркоглу требовал у «Спартака» зарплату в районе € 3-4 млн, а российский клуб был готов платить ему лишь € 2,2-2,4 млн. При этом сумма трансфера оценивалась в € 12 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.