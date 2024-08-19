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Сборная России объявила соперников на товарищеские матчи в сентябре

Сборная России объявила соперников на товарищеские матчи в сентябре
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом.

Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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