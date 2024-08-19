Защитник «Ростова» Чернов: посещают мысли написать книгу о своём пути

Крайний защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что его посещают мысли о написании книги о своей футбольной карьере.

«Была ли у меня мысль написать книгу после карьеры? Возможно, ведь такие мысли посещают. Если соберу все свои футбольные моменты воедино, может быть, получится что-то хорошее. Думаю, такую книгу можно было бы посвятить футбольной жизни, становлению футболиста, пути, который я прошёл, и моментам, какие были.

Она будет для тех, у кого такой же путь, как у меня. Условно, из Томска добраться до «Зенита». Победа в Кубке и так далее. Можно сказать, с самых низов и постепенно вверх», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

31-летний Чернов является воспитанником «Томи». За свою карьеру футболист также успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», «Тосно», красноярский «Енисей», «Оренбург», «Химик» и «Краснодар». Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.