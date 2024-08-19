В «Торпедо» подтвердили разрыв крестообразной связки у Даниила Шамкина

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что нападающий автозаводцев Даниил Шамкин получил разрыв крестообразных связок колена в матче 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:1). Форвард появился на поле на 63-й минуте, а уже на 76-й покинул газон стадиона «Лужники».

«Информация о разрыве крестообразной связки у Даниила соответствует действительности. По срокам восстановления стандартно — от пяти до шести месяцев. Сейчас мы определяемся с клиникой, где будет операция, это будет одна из лучших клиник», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что матч проходил в день 100-летния московского «Торпедо».

После этой победы в активе «Торпедо» стало 12 очков. Подопечные Олега Кононова поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 10 очками находится на пятой строчке.