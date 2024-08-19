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Тренер «Зенита» Оливейра встал на защиту Клаудиньо на фоне возможной дисквалификации

Тренер «Зенита» Оливейра встал на защиту Клаудиньо на фоне возможной дисквалификации
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Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра встал на защиту хавбека сине-бело-голубых Клаудиньо, который после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» в нецензурной форме высказался перед резервным арбитром.

«Что касается возможной дисквалификации Клаудиньо, в таком случае нужно дисквалифицировать весь чемпионат», — приводит слова Оливейры «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.

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