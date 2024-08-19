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Нападающий «Зенита» Глушенков перенёс операцию после перелома руки

Нападающий «Зенита» Глушенков перенёс операцию после перелома руки
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Глушенков был заменён на 24-й минуте этой встречи.

«Максим Глушенков успешно прооперирован — всё прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время, атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба «Зенита», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей.

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