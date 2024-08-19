Игрок «Спартака» Литвинов: рад, что «Факел» играет в РПЛ уже не первый сезон

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о «Факеле». Хавбек красно-белых, являющийся уроженцем Воронежа, отметил, что всегда рад сыграть на домашней арене «Факела».

«Очень рад, что «Факел» играет в РПЛ уже не первый сезон. Для меня это счастье. В начале каждого года я жду календарь, чтобы посмотреть, когда играем в Воронеже, когда с ними дома сыграем. Очень рад, что команда из моего города играет тут. Во время сезона особо не получается бывать дома. Только во время зимнего отпуска удаётся», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 18 августа состоялся матч 5-го тура РПЛ, в котором играли «Спартак» и «Факел». Красно-белые одержали победу со счётом 3:0.