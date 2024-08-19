«Зенит» — чемпион. Итоги международного детского турнира «Кубок Московского спорта»

17 августа на территории «РЖД Арены» прошли финальные игры Международного детского футбольного турнира «Кубок Московского спорта», организованного Департаментом спорта города Москвы. В соревновании приняли участие 24 команды из России, Сербии, Бразилии и Казахстана. Победу в турнире одержал «Зенит», который обыграл «Спартак» со счётом 4:3.

На третьей строчке турнирной таблицы расположился футбольный клуб «Ростов», выигравший матч с ФК «Строгино» со счётом 6:2. Призёрам вручили памятные кубки и медали, а также сувенирные наборы, которые достались игрокам всех команд.

MVP турнира стал Кирилл Бекиров из «Зенита». Футболист получил специальный приз из рук бывшего игрока «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрия Булыкина.

Отдельной награды также были удостоены лучшие игроки в каждой игровой позиции. Лучшим вратарём стал Гордей Кливенок из «Спартака», лучшим защитником — Артём Косоножкин из «Ростова», полузащитником — Мирон Садыков из «Зенита», нападающим — Андрей Цагуришвили из «Спартака», а бомбардиром — Филипп Иценко из «Строгино», который забил 11 голов. Кроме того, Трофим Титов из московского «Локомотива» удостоился титула «Юная надежда».

Фото: Пресс-служба Московского спорта

В турнире приняли участие игроки академий зарубежных клубов: «Коринтианс» из Бразилии, «Црвена Звезда» из Сербии, «Астана» и «Айбын» из Казахстана. Россию на международном соревновании представляли 20 столичных и региональных команд. Участниками от Москвы стали «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Чертаново», «Строгино», «Родина», «ФШМ». В число команд от регионов вошли «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Пари» (Нижний Новгород), «Акрон» (Тольятти), «Олимп» (Вологда), «Шинник» (Ярославль), «Вектор» (Ставрополь), «IQ Футбол» (Оренбург), «Локо» (Минеральные Воды), ФК «Иркутск» и «СШ №13» (Ярославль).

Итоговая турнирная таблица:

«Зенит» Санкт-Петербург «Спартак» Москва «Ростов» Ростов-на-Дону «Строгино» Москва «Крылья Советов» Самара «Чертаново» Москва «Олимп» Вологда ЦСКА Москва «Локомотив» Москва «Акрон-Академия Коноплёва» Тольятти «Шинник» Ярославль «Рубин» Казань «Родина» Москва «Коринтианс» из Бразилии «IQ Футбол» Оренбург «Айбын» из Казахстана «Астана» из Казахстана «Црвена Звезда» из Сербии «Вектор» Ставрополь «Иркутск» Иркутск «ФШМ» Москва «СШ №13» Ярославль «Пари НН» Нижний Новгород «Локо» Минеральные воды

Международный детский футбольный турнир «Кубок Московского спорта» – международные соревнования, которые прошли в Москве с 11 по 17 августа. Впервые турнир состоялся в 2023 году под эгидой «Битвы школ»

Организаторы турнира: Департамент спорта города Москвы и Фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Соревнования под брендом «Битва школ» впервые состоялись в Москве как Кубок Московского спорта по фигурному катанию, который проходил с ноября 2022 года по апрель 2023 года. В «Битве школ» (фигурное катание) принимали участие ученики 100 школ фигурного катания возрастом от 6 до 12 лет, турнир состоял из шести этапов и финала. Победителем финала среди спортивных разрядов стала команда школы ФАУ МО РФ ЦСКА, среди частных школ в юношеских разрядах – команда АФК «Ангелы Плющенко», среди государственных школ в юношеских разрядах – команда школы «Хрустальный» ГБУ ДО МАФК.