«Зенит» — чемпион. Итоги международного детского турнира «Кубок Московского спорта»

17 августа на территории «РЖД Арены» прошли финальные игры Международного детского футбольного турнира «Кубок Московского спорта», организованного Департаментом спорта города Москвы. В соревновании приняли участие 24 команды из России, Сербии, Бразилии и Казахстана. Победу в турнире одержал «Зенит», который обыграл «Спартак» со счётом 4:3.
На третьей строчке турнирной таблицы расположился футбольный клуб «Ростов», выигравший матч с ФК «Строгино» со счётом 6:2. Призёрам вручили памятные кубки и медали, а также сувенирные наборы, которые достались игрокам всех команд.
MVP турнира стал Кирилл Бекиров из «Зенита». Футболист получил специальный приз из рук бывшего игрока «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрия Булыкина.
Отдельной награды также были удостоены лучшие игроки в каждой игровой позиции. Лучшим вратарём стал Гордей Кливенок из «Спартака», лучшим защитником — Артём Косоножкин из «Ростова», полузащитником — Мирон Садыков из «Зенита», нападающим — Андрей Цагуришвили из «Спартака», а бомбардиром — Филипп Иценко из «Строгино», который забил 11 голов. Кроме того, Трофим Титов из московского «Локомотива» удостоился титула «Юная надежда».
Фото: Пресс-служба Московского спорта
В турнире приняли участие игроки академий зарубежных клубов: «Коринтианс» из Бразилии, «Црвена Звезда» из Сербии, «Астана» и «Айбын» из Казахстана. Россию на международном соревновании представляли 20 столичных и региональных команд. Участниками от Москвы стали «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Чертаново», «Строгино», «Родина», «ФШМ». В число команд от регионов вошли «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Пари» (Нижний Новгород), «Акрон» (Тольятти), «Олимп» (Вологда), «Шинник» (Ярославль), «Вектор» (Ставрополь), «IQ Футбол» (Оренбург), «Локо» (Минеральные Воды), ФК «Иркутск» и «СШ №13» (Ярославль).
Итоговая турнирная таблица:
- «Зенит» Санкт-Петербург
- «Спартак» Москва
- «Ростов» Ростов-на-Дону
- «Строгино» Москва
- «Крылья Советов» Самара
- «Чертаново» Москва
- «Олимп» Вологда
- ЦСКА Москва
- «Локомотив» Москва
- «Акрон-Академия Коноплёва» Тольятти
- «Шинник» Ярославль
- «Рубин» Казань
- «Родина» Москва
- «Коринтианс» из Бразилии
- «IQ Футбол» Оренбург
- «Айбын» из Казахстана
- «Астана» из Казахстана
- «Црвена Звезда» из Сербии
- «Вектор» Ставрополь
- «Иркутск» Иркутск
- «ФШМ» Москва
- «СШ №13» Ярославль
- «Пари НН» Нижний Новгород
- «Локо» Минеральные воды
Международный детский футбольный турнир «Кубок Московского спорта» – международные соревнования, которые прошли в Москве с 11 по 17 августа. Впервые турнир состоялся в 2023 году под эгидой «Битвы школ»
Организаторы турнира: Департамент спорта города Москвы и Фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».
Соревнования под брендом «Битва школ» впервые состоялись в Москве как Кубок Московского спорта по фигурному катанию, который проходил с ноября 2022 года по апрель 2023 года. В «Битве школ» (фигурное катание) принимали участие ученики 100 школ фигурного катания возрастом от 6 до 12 лет, турнир состоял из шести этапов и финала. Победителем финала среди спортивных разрядов стала команда школы ФАУ МО РФ ЦСКА, среди частных школ в юношеских разрядах – команда АФК «Ангелы Плющенко», среди государственных школ в юношеских разрядах – команда школы «Хрустальный» ГБУ ДО МАФК.