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Петржела: у «Зенита» качественный состав, отсутствие нескольких игроков ничего не значит

Петржела: у «Зенита» качественный состав, отсутствие нескольких игроков ничего не значит
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о том, скажется ли на игре сине-бело-голубых отсутствие бразильского полузащитника Вендела и нападающего Максима Глушенкова, которые получили травмы.

«У «Зенита» очень качественный состав, поэтому отсутствие нескольких игроков, даже Вендела и Глушенкова, ничего не значит», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком». Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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