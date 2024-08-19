Игрок «Зенита» Педро высказался об отсутствии Вендела и Глушенкова из-за травм

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» высказался о бразильском полузащитнике Венделе и нападающем Максиме Глушенкове, которые получили травмы. Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

«Глушенков — очень важный игрок для команды. Будем надеяться, что он восстановится как можно скорее. Мы ждём его в матче со «Спартаком», его и Вендела. Без Вендела и Глушенкова команда не так сильна? Вся команда сильна, все привносят определённое качество в игру команды. В том числе и Вендел, он очень помогает команде. У них с Глушенковым очень классный коннект. Надеюсь, что они быстро восстановятся», — приводит слова Педро Metaratings.

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.