Вратарь «Химок» Обухов: в раздевалке было угнетение из-за упущенной победы над «Зенитом»

Вратарь «Химок» Игорь Обухов прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1, при этом «Зенит» сравнял счёт в концовке матча.

«В раздевалке было небольшое угнетение из-за упущенной победы над «Зенитом». Потому что игра и результат давались. Поэтому упускать победу в конце матча очень обидно. Вроде никто в нас не верил, но мы показали, что способны на многое», — сказал Игорь Обухов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Химки» после пяти туров занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с пятью очками. «Зенит» лидирует в чемпионате с 13 очками.