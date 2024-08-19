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Игрок «Спартака» Умяров: кажется, это была самая простая победа над «Факелом»

Игрок «Спартака» Умяров: кажется, это была самая простая победа над «Факелом»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по итогам игры 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    

«Если брать прошедший сезон и последние игры с «Факелом», то, кажется, что это самая простая победа над ними. Помогло прежде всего хорошее начало матча. Уже потом игра давалась легче. Реализация — это то, над чем нам нужно работать. В матче с «Ахматом» это хорошо было видно.

Мы просто поменялись с «Факелом» кругами, то же самое было в прошлом сезоне с «Сочи», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Факелом» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

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