«Динамо» Мх — «Ахмат»: во сколько начнётся матч 5-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру между «Динамо» Махачкала и «Ахматом» можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команды провели между собой всего лишь один товарищеский матч летом 2023 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 15-й строчке и имеет в своём активе два очка.